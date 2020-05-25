İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.G. idaresindeki araç, dün saat 21.30 sıralarında, İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı'ndaki uygulama noktasında kontrolden çıkarak, polis ekiplerinin kontrol ettiği otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 6 polis ile bir vatandaşın yaralanmasına sebep olan ve alkollü olduğu belirlenen A.G, bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.