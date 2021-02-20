Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan 36 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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