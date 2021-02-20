İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde 86 ekip ve 342 polisin katılımıyla 126 farklı iş yerinde denetim yapıldı.

Polis ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar oynadığı belirlenen bir dernek lokali ve kahvehaneye baskın düzenledi. Çilingir yardımıyla iş yerlerinin kapıları açılırken, kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

Baskın sırasında siyah bir perdenin arkasına saklanmak isteyen bir kişi de bulunduğu yerden çıkarıldı.

Baskında, 28 deste oyun kağıdı ve bir miktar para ele geçirilirken, 37 kişiye pandemi kurallarına aykırılık ve kumar oynadıkları için toplamda 116 bin 550 lira cezai işlem uygulandı.

Ruhsatsız olarak işletilen bu yerlerin mühürlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

