Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü PKK’ya operasyon: 11 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta 28 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK Terörle Mücadele
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