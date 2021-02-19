Alev alev yanan evde kimse yoktu ama bir kalp hastasını hayatta tutan bir cihaz vardı. Film gibi bir hayat yolculuğu işte böyle başladı.

Neden çıktığı bilinmeyen alevler Bursa'daki 2 katlı evi sardığında, 4 yıldır yapay kalple yaşayan Sadık Şen içerideydi. Yangından canını kurtardı ama yapay kalbinin yedek pilleri ve şarj aleti içeride kaldı.

“Benim kalbim elimde”

“Ben yapay kalpliyim, benim kalbim elimde” diyen Sadık Şen, yangın esnasında panikle kendini evden dışarı attığını ve pillerinin değiştiremediğini söyledi.

İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederken, Sadık Şen için yeni bir hayatta kalma mücadelesi başladı. Çünkü yapay kalbinin sadece 2 saatlik şarjı kalmıştı.

Durum 112'ye bildirildi ve bir ambulans Sadık Şen'i aldı. Şen, polis eskortuyla İstanbul'a doğru yola çıktı.

“Hastaneye kıl payı yetiştik”

Hastaneye kıl payı yetiştiklerini söyleyen Şen, “Beni İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Devletimizden Allah razı olsun. O günkü hava şartları da çok uygun değildi. Yollarda aşırı kar ve tipi vardı. Hastaneye kıl payı yetiştik. Benim orada hastanenin kapısından girmemle pillerin bitmesi bir oldu” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

