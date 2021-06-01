Önce plajlara veriliyordu, şimdi turistik tekneler de alabiliyor.

Mavi bayrak uygulamasında yeni dönem başladı.

Mavi bayraklı plaj sayısında dünya şampiyonu olan Antalya'da artık turistik tekneler de aynı standartlara sahip olacak.

İlk kez bu yıl düzenlenen çalışmayla 10 tekneye mavi bayrak verildi.

10 turistik tekneye mavi bayrak verildi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, "Ülkemizde de yaygın olarak gezinti tekneleri gezinti turizmi yapılıyor. Bu kapsamda 2021 yılı için aday olan 10 tekneye incelemelerimiz sonucu mavi bayrak ödülünü verdik. Bu tekneler gerekli kriterleri yerine getirdi" dedi.

Denetimler titizlikle yapılıyor

Turistleri mavinin tonlarıyla buluşturan tekneler için birçok kriter var. Hijyenden güvenliğe çok sayıda standardın bir arada ve devamlı olması gerekiyor.

Mavi bayraklı turizm teknelerinde kullanılan ekipmanların temiz ve sağlıklı olması için denetimler titizlikle yapılıyor.

10 tekneye verilen mavi bayrak sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.