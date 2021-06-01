Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'a yağmur yağdı, yol çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar’da gece yarısı yağan yağmur nedeniyle İSKİ’nin kısa süre önce alt yapı çalışması yaptığı sokakta çökmeler meydana geldi. Tekerleri çukurda kalan minibüs, iş makinesiyle kurtarıldı.
İstanbul'da yağan yağmur, dün gece yarısı, kısa süre önce İSKİ tarafından altyapı çalışması yapılan Avcılar Cihangir Mahallesi Karınca Sokak’ta çökmelere neden oldu.
Park halindeki bir servis minibüsünün sağ lastikleri çöken yolda oluşan çukurda kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Sabah minibüsünü çıkaramayan sürücü de İSKİ’yi aradı. Gelen görevliler, iş makinesine bağlanan halatlarla minibüsü çekerek, kurtardı.
Ekipler minibüsün çıkarılmasının ardından yolda yeniden çalışma başlattı.
Sıradaki Haber
Evlendirme dairesi önünde nikah tarihi kuyruğu oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz