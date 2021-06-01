İstanbul'da yağan yağmur, dün gece yarısı, kısa süre önce İSKİ tarafından altyapı çalışması yapılan Avcılar Cihangir Mahallesi Karınca Sokak’ta çökmelere neden oldu.

Park halindeki bir servis minibüsünün sağ lastikleri çöken yolda oluşan çukurda kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Sabah minibüsünü çıkaramayan sürücü de İSKİ’yi aradı. Gelen görevliler, iş makinesine bağlanan halatlarla minibüsü çekerek, kurtardı.

Ekipler minibüsün çıkarılmasının ardından yolda yeniden çalışma başlattı.