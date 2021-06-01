Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Bingöl'ün Kığı ilçesindeki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.
Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Suriye'nin Afrin bölgesine gidecek Kığı Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli 1 tabur personel için uğurlama töreni düzenlendi.
Mehmetçiklerin "Komando Andı" okuduğu törende komandolar, ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.
Törenin ardından komandolar, kara yoluyla görev yerlerine dualarla uğurlandı.
Etiketler: Komando Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin
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