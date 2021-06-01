Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Suriye'nin Afrin bölgesine gidecek Kığı Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli 1 tabur personel için uğurlama töreni düzenlendi.

Mehmetçiklerin "Komando Andı" okuduğu törende komandolar, ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.

Törenin ardından komandolar, kara yoluyla görev yerlerine dualarla uğurlandı.