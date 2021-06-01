Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Malatya'da, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i muvazzaf 5 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da bir üsteğmen kentte yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün TSK'daki yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında gözaltına kararı verilen 1'i muvazzaf astsubay 5 şüpheli yakalandı.
Öte yandan, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir muvazzaf üsteğmen de kentte gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı'nda PCR sonuçları hızlıca yolculara ulaştırılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz