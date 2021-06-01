Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da asfalt yol çöktü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yoldaki asfaltın bir bölümü çöktü. Yol trafiğe kapatılırken, araç çekici yardımıyla kurtarıldı.
Meltem Mahallesi 2. Cadde'ye park edilen bir otomobilin, asfaltın bir kısmı çökmesi sonucu sol ön tekerliği çukurda kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yol trafiğe kapatıldı, araç çekici yardımıyla kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yolun çöken kısmının, sonradan asfaltlanan bölüm olduğu öğrenildi.
Araç sahibi Ali Arkan, sağ tekerleğinin rögar kapağı üzerinde olması sayesinde aracının yolun içine tamamen girmediğini söyledi.
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