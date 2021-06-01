Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında "Kulu Göl'ü olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Göl'ü, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor.

Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor.

Göl, Değirmenözü Çay'ı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. Komşu Küçük Göl de yine yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan, kapalı ve sığ göl olma özelliğini taşıyor.

Flamingolar göç etti

"Flamingo cenneti" olarak bilinen Düden Gölü’ne flamingolar, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl şubat ayında gelmeye başladı. Mayıs ayının ortalarına kadar belirli miktar su olan gölde konaklayan flamingolar ve diğer kuş türleri, her iki gölde yaşam alanları için yeterli su olmayınca göç etti. Bölgede kuraklık, sadece iki gölü değil, ekili arazileri de etkiledi. Birçok tarladaki ekili ürünler olgunlaşmadı.

"Bir tane bile kuş türü kalmadı"

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Uludağ, bölgede bugüne kadar böyle bir kuraklık görmediğini belirterek, şunları söyledi:

''Özellikle bu gölümüzün kurumasına şaşırdım. Demek ki ciddi bir kuraklık var. Burada 180 kuş türü vardı. Şu an bir tane yok. Çünkü su yok ve kuşlar tamamen gitti. Burası Küçük Göl Yaylası'ydı ve 60 yıl öncesine kadar burada çeşme ve kuyu vardı. O dönemde gelinlerimiz, kızlarımız buraya gelip çamaşır yıkardı. Şimdi kurudu. Yakınımızda Kızılırmak Nehri var. Kızılırmak'tan su getirilebilir. Gölden başka bütün ekinler, mercimek, arpa buğday tamamen kurudu. Çiftçilerimizden tarlasını sulayabilenlerin ekinleri biraz oldu. Diğerleri maalesef olmadı. Bu havzada yer altı suyu çok fazla azalıyor. Buna bir an önce çözüm bulunmalı.''