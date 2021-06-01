Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde seyreden ve içinde yolcu bulunan taksiye, bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan taksi, sitenin bahçesine düştü. Taksinin çardağa çarpması sonucu araçta bulunan kadın yolcu yaralandı.

Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

"Rampa aşağı inen taksi süratliydi"

Kazayı anlatan mahalle sakini Hazar Yalnız, "Burada hep görülen kazalar. Rampa aşağı inen taksi süratliydi. Kendini toparlamak için arabaya çarptı. Sitenin bahçesine düşerek, anca durabildi. Burada hep görülen şeyler. Belediyemizden rica ediyoruz, buraya bir önlem almasını istiyoruz" dedi.