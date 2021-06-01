Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hasan Y. yönetimindeki otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik Mahallesi'nde devrildi.
Otomobildeki Radiye Altuntaş, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Hasan Y. ile araçtaki Yılmaz Karaca ve Sevda Tuzak, 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Altuntaş'ın cenazesi, hastane morguna götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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