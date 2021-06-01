Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
13 ilde FETÖ soruşturması: 23 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne merkezli 13 ilde FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memur ve komiserlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta , İstanbul, Afyon, Kırıkkale, İzmir, Erzincan, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak'ta başlatılan operasyon sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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