Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 2 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada, Gaziantep'ten Elazığ'a götürülen 2 ton sahte toz deterjan ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu sahte temizlik maddesinin, Gaziantep'ten Elazığ'a götürülerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, aracı tespit ederek, Hankendi yol kontrol noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 ton sahte toz deterjan ve 60 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi.
Araçtaki F.K. ve M.Y. ise gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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