Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 25 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 25 kilogram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Bölük köyünde bir şüpheliye ait bahçede yapılan aramada, toprağa gömülü halde 25 kilogram eroin bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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