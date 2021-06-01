Bitlis merkeze bağlı TOKİ 2. Etap'taki bir ağaçta boynuna maske ipi dolanan kargayı gören vatandaşlar Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, ağaçta maskeye dolanan kargayı görünce hemen merdiveniyle ağaca tırmandı.

İtfaiye eri, karganın boynuna dolanan maskeyi çıkardıktan sonra hayvanın yaşayıp yaşamadığına baktı. Karganın yaşadığını gören itfaiye eri, telef olmaktan kurtardığı kargayı doğaya saldı.

Karga yeniden doğaya bırakıldı

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay şunları söyledi:

"Karganın ağaçta mahsur kaldığı bilgisini aldık. Olay yerine gittiğimizde karganın boğazına maske ipi dolandığı ve boğulmak üzere olduğunu tespit ettik. İtfaiye ekibimizin müdahalesi sonucu ağaçtan indirilen karganın boğazındaki maskeyi keserek doğaya saldık.”

Mahalle sakinleri ise hemen olay yerine giden ve büyük bir hassasiyetle karganın hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.