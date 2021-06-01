İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su kesintisi yapılacak bölgeler şunlar:

- Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamı.

- Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde: Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.