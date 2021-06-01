Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Samsun Ünye istikameti güvenlik önlemleri alınarak bir süre trafiğe kapatıldı.
Ünye'den Samsun yönüne giden Sezgin Doğan yönetimindeki minibüs, TOKİ kavşağında Nurhan Durmuş idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile aynı aileden Aynur, Kaan, Şevval, Yavuz Selim Doğan, Hüseyin Güdek, Murat Sül, Senai Karayiğit, Kemal Karayiğit, Murat Zengin, Harun Aydoğdu ve Murat Ateş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yol bir süre trafiğe kapandı
Kaza nedeniyle Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Samsun Ünye istikameti güvenlik önlemleri alınarak bir süre trafiğe kapatıldı.
Bölgede trafik farklı güzergahlardan sağlanırken, araçların kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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