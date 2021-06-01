Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı
Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında kent genelinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden 1'inin yurt dışında olduğu, diğerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: DHKPC/C İstanbul Terörle Mücadele
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