İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında kent genelinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden 1'inin yurt dışında olduğu, diğerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.