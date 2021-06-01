Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kişinin İran sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu ve farklı kafileler halinde Adana'ya getirileceği tespit edildi.

Adana'da durdurulan bir yolcu otobüsü ve 2 minibüste yapılan aramada, bazıları bagajda saklanan 74 göçmen yakalandı.

Göçmenler, emniyette işlemlerin ardındanİl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.