Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 74 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da bir yolcu otobüsü ve iki minibüste 74 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kişinin İran sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu ve farklı kafileler halinde Adana'ya getirileceği tespit edildi.
Adana'da durdurulan bir yolcu otobüsü ve 2 minibüste yapılan aramada, bazıları bagajda saklanan 74 göçmen yakalandı.
Göçmenler, emniyette işlemlerin ardındanİl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Afganistan Pakistan
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