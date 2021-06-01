İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve haklarında örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında çalışmış 19 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada ayrıca haklarında benzer delillerin yanı sıra örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için sınavlarda kullanılan kodlama sistemini bilen askeri okul öğrencisi 32 şüpheli ile FETÖ'nün gizli yapılanmasında yer alan 9 sivil gizli sorumlu belirlendi.

Savcılıkça, tespit edilen toplam 60 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı.