Alanya ilçesinde iki gündür yer yer etkili olan yağışlar sonrası, denizde hortum oluştu.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.