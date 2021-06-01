Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da hortum böyle görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu. O anlar kameraya yansıdı.
Alanya ilçesinde iki gündür yer yer etkili olan yağışlar sonrası, denizde hortum oluştu.
Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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