Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 13:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
Terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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