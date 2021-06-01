YTB'den yapılan açıklamaya göre, Türk diasporasında medya alanında ortaya konulan özgün ve nitelikli çalışmaları teşvik etmek ve geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması gerçekleştirilecek.

İlki geçen yıl düzenlenen, "Kısa Film", "Senaryo", "Fotoğraf", "Araştırmacı Gazetecilik" ve "Yeni Medya" olmak üzere 5 kategoride yeteneklerin keşfedileceği yarışmaya 7 Haziran'dan itibaren başvuru yapılabilecek.

Başvuru için son tarih 30 Eylül

Yarışmaya 15-40 yaş arası tüm Türk vatandaşları ve mavi kartlı kişiler, detayları şartnamede belirtilen belgelerle en geç 30 Eylül'e kadar "turkdiasporasimedyaodulleri.com/başvuru" adresinden başvurabilecek.

Yarışma sonunda tüm kategorilerde ilk 10'a giren 50 adaya, detayları daha sonra duyurulacak "Türk Diasporası Medya Akademisi"ne ücretsiz katılım imkanı sunulacak.

Birincilik ödülü 5 bin euro

Yarışmada birincilik ödülü, kısa film kategorisi için 5 bin euro, senaryo, yeni medya ve araştırmacı gazetecilik kategorileri için 2 bin 500 euro, fotoğraf kategorisi içinse 1000 euro olarak belirlendi.

Türk Diasporası Medya Ödülleri'ne dair tüm detaylar ise "turkdiasporasimedyaodulleri.com" web sitesinden ve "@tdmedyaodulleri" adıyla tüm sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

