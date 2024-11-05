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Türkiye
TRT Haber, DHA 05.11.2024 13:52

TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama

Türkiye Petrol Rafinerileri, İzmit rafinerisinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ), İzmit rafinerisinde duyulan patlama sesinin ardından çıkan yangın nedeniyle tesisten dumanlar yükseldiği görüldü.

Tatbikat kapsamında hazırda bekleyen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yaşanan yangın kısa sürede kontrol altında alınmıştır. Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını açıkladı:

“Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi."

Tüpraş'ın borsadaki işlemleri geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul tarafından Tüpraş'ın işlem sırası geçici olarak kapatıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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