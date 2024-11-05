Karaman'da kuraklık nedeniyle balıklar telef oldu

Ayrancı ilçesinde bulunan baraj, tarımsal sulama ve bölgede etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Büyük bölümü kuruyan barajda oksijensiz kalan balıkların bir kısmı su birikintilerinde mahsur kalırken, bir kısmı da telef olarak kıyıya vurdu.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede uzun yıllardır amatör balıkçılık yapan Bayram Çetin, balıkların durumuna çok üzüldüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bu seviyede bir kuraklığın daha önce hiç yaşanmadığını belirten Çetin, "Yağışların olmaması nedeniyle barajın suyu çekildi ve balıklar telef olmaya başladı. Bir olta balıkçısı olarak bu duruma çok üzülüyorum. İlk defa böyle bir kuraklık görüyorum. Su azalırdı ama bu kadar kuraklık olmazdı" dedi.