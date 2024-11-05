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Türkiye
AA 05.11.2024 12:43

Artvin'de yoğun kar 7 yolu ulaşıma kapattı

Türkiye genelinde birçok ilde yağış görülmezken Artvin'de kar etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de yoğun kar 7 yolu ulaşıma kapattı

İl genelinde sağanak, yüksek rakımlı kesimlerde ise kar etkili oluyor.

Yoğun kar sebebiyle Borçka ilçesine bağlı Efeler, Maral, Düzenli, Camili, Kayalar ve Uğur köyleri ile Yusufeli'nin Balcılı köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Artvin Belediyesi ekipleri de aralıklı sağanağın etkili olduğu kent merkezinde, yağmur suyu kanallarında oluşabilecek tıkanmaları önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Öte yandan kar kalınlığı Kafkasör Yaylası'nda 5, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetreye ulaştı.

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