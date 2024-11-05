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Türkiye
AA 05.11.2024 11:27

Gümüşhane'de yaylalar 15 Mayıs'a kadar kapalı kalacak

Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca mera ve yaylaların 15 Mayıs 2025'e kadar kapalı kalmasına karar verildi.

Gümüşhane'de yaylalar 15 Mayıs'a kadar kapalı kalacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Aydın Baruş başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Valiliğin 2024/2 sayılı "Mera, Yaylak ve Kışlakların Kullanım Esasları" konulu genel emriyle kentteki mera ve yaylaklarda otlatma mevsiminin 31 Ekim'de sona erdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kış mevsimi şartlarına bağlı olarak hayatı olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması için ilimiz genelinde yoğun kış şartlarına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklarda vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve can ve mal güvenliğinin korunması için mera ve yaylalara ulaşımın sağlanmasında aksaklıklar yaşanabileceği değerlendirildi. İlimiz merkeze bağlı mera ve yaylalarda konaklama ve yerleşimin 1 Kasım 2024'ten 15 Mayıs 2025'e kadar kapalı tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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