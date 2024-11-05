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Türkiye
AA 05.11.2024 13:52

TÜPRAŞ'ta yangın: 12 kişi yaralandı

Türkiye Petrol Rafinerileri, İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana gelen yangının kontrol altına alındığını ve rafineride diğer faaliyetlerin devam ettiğini açıkladı.

Türkiye Petrol Rafinerileri'nden (TÜPRAŞ) yapılan açıklamada, saat 13.30 civarında Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana geldiği kaydedildi.

Rafineri ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TÜPRAŞ'ın borsadaki işlem sırası açıldı

Borsa İstanbul, TÜPRAŞ'ın borsadaki işlemlerinin saat 15.25 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda " TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri şirketten istenen özel durum açıklamasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlaması sebebiyle saat 15.25'te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır. Açılıştan önce işlem sıralarında ve sözleşmelerde emir iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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