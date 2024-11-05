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Türkiye
AA 05.11.2024 13:43

Skuter kullanan kadın tırın altında kaldı

Pendik'te yolda skuter kullanan bir kadın tırın önünde sürüklenerek aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda Hasan Furkan Ç. yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı skuteri sürüklemeye başladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen skuterdeki kadın düşerek aracın altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çamlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Hasan Furkan Ç. ise gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kadının tırın sürüklediği skuter ile bir süre ilerlemesi ardından da düşerek aracın altında kalması yer aldı.

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