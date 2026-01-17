Hafif Yağmurlu 0.6ºC Ankara
Dünya
AA 17.01.2026 01:08

Suriye Savunma Bakanlığı: YPG'nin çekilmesini yakından takip edeceğiz

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin Fırat Nehri’nin batısından çekilmesinin yakından takip edileceğini açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm personel ve askeri teçhizatın Fırat’ın doğusuna çekilme sürecinin tamamlanmasının yakından takip edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın, ilgili bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve devlet egemenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla Suriye ordusu birliklerinin bu bölgelere konuşlandırılmasıyla eş zamanlı yürütüleceği ifade edildi.

Bu sürecin, bölge halkının evlerine ve köylerine güvenli ve hızlı şekilde geri dönüşünü kolaylaştıracağı, aynı zamanda devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçirilmesinin önünü açacağı vurgulandı.

Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyon sonrası terör örgütü, sabah 07.00’de Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgelere çekileceğini duyurmuştu.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Ordudan bu akşam yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör yuvalarının haritaları yayınlanmış ve sivillerden bu noktalardan uzak durmaları istenmişti.

Ordu, ilan edilen hedeflere karşı TSİ 22.00’da operasyon başlatmıştı.

OKUMA LİSTESİ