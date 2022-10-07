Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
[Fotograf: AA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
Ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti.
Aramalarda, 777 fişek, dürbün, 2 kalaşnikof şarjörü, el yapımı patlayıcı devre düzeneği, 2 büyük tüp, 24 büyük pil, güneş paneli ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınaklar, jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: Tunceli
Son Haberler
- 11:23
- 11:14
- 11:17
- 11:11
- 11:21
Sıradaki Haber
Sosyal medyada drift paylaşımına 12 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz