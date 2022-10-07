Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 10:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sosyal medyada drift paylaşımına 12 bin lira ceza
Konya'nın Çumra ilçesinde aracıyla drift yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan ehliyetsiz sürücüye 10 bin 948 lira, araç sahibine de 1823 lira ceza kesildi.
Çumra ilçesinde Y.I. isimli şahıs, aracıyla trafiğe açık alanda drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri çalışma başlattı.
İlçe sakinlerine rahatsızlık veren şüpheliyi yakalayan Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ehliyetsiz olduğunu tespit edilen Y.I'ya drift yapma ve ehliyetsiz araç kullanma suçundan 10 bin 948 TL idari para cezası uygularken, araç sahibine de 'ehliyetsiz şahsa araç kullandırmak' suçundan 1823 TL idari para cezası uyguladı.
Öte yandan, ekipler Y.I. hakkında 'tehlikeli araç kullanmak ve trafiği tehlikeye sokmak' suçlarından adli işlem başlattı.
Etiketler: Sosyal Medya Konya Drift
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