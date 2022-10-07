Çumra ilçesinde Y.I. isimli şahıs, aracıyla trafiğe açık alanda drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri çalışma başlattı.

İlçe sakinlerine rahatsızlık veren şüpheliyi yakalayan Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ehliyetsiz olduğunu tespit edilen Y.I'ya drift yapma ve ehliyetsiz araç kullanma suçundan 10 bin 948 TL idari para cezası uygularken, araç sahibine de 'ehliyetsiz şahsa araç kullandırmak' suçundan 1823 TL idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, ekipler Y.I. hakkında 'tehlikeli araç kullanmak ve trafiği tehlikeye sokmak' suçlarından adli işlem başlattı.