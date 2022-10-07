Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da midibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
[Fotograf: AA]
Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist öldü, 13 kişi yaralandı.
Antalya'da midibüs, Kundu-Havalimanı yolu Kardeş Kentler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Ukraynalı turistlerin bulunduğu araçta yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Robert Shaposhnkov müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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