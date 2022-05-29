Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda büyük tüp, 5 küçük tüp, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda gıda malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.