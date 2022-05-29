Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu iddia edilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki otomobille, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan otomobil sürücüleri H.Y. ve İbrahim Öztürk'ü yaptıkları müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İbrahim Öztürk'ün kullandığı araçtaki yolculardan İzzet İyli, Mehmet Yılmaz, Emir Öztürk ve Burakcan Öztürk'ün hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.