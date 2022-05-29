U.K.'ın kullandığı otomobil, Kasım Ekenler Bulvarı'nda İ.U. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Y.T. ve S.G.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.