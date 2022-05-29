Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 03:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobil minibüsle çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
U.K.'ın kullandığı otomobil, Kasım Ekenler Bulvarı'nda İ.U. idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Y.T. ve S.G.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Mersin
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