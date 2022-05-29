Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 03:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halinde yanan araç küle döndü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenyurt'ta seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi 931. Sokak'ta seyir halindeki minibüs henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede büyüyen araç yangınında, zaman zaman patlamalar meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere, çevredeki evlere sıçramadan müdahale etti.
Yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
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