Gaziantep'ten geziden dönen özel bir kolejin öğrencileri ile velilerini taşıyan M.Ç. yönetimindeki minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, E.Ş. idaresindeki tırla çarpıştı.

Olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.