Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 02:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de minibüsle tır çarpıştı: 17 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler ve velilileri taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Gaziantep'ten geziden dönen özel bir kolejin öğrencileri ile velilerini taşıyan M.Ç. yönetimindeki minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, E.Ş. idaresindeki tırla çarpıştı.
Olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Osmaniye
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