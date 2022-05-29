Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 02:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziosmanpaşa'da otomobilin refüjü geçerek İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nden Alibeyköy istikametine giden Samet Şahan yönetimindeki otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, Eminönü-Cebeci hattında çalışan Şenol Şirin idaresindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan, otobüsteki 3 yolcuya da ambulansta müdahale edildi.
Samet Şahan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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