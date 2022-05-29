Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 02:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan şehit asker Çatal için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'a rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan kahraman askerimiz Hasan Çatal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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