Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 03:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 104. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan "Cumhuriyet Günü" kapsamında kardeş ülkenin bayrağının renklerine büründü.
Kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)
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