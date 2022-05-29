Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 10:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bankaların logolarını kullanarak sahte çek düzenleyen 3 kişiye gözaltı
İstanbul'da sahte çek şebekesine operasyon yapıldı. Bankaların logolarını kullanarak yüzlerce sahte çek düzenleyen 3 kişi yakalandı.
İstanbul'da kiraladıkları evi matbaaya çeviren şebeke sahte çek üretti, gerçeklerinin de üzerinde oynama yaparak vatandaşı dolandırdı.
Jandarma ekipleri şebekenin adresini tespit etti, 1 ay süren takibin ardından operasyon yapıldı.
Yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Piyasaya sürülmeye hazırlanan 2 bin 500 sahte çek, 3 sahte mühür, 1 hologram cihazı, bilgisayar ve yazıcı ile çok sayıda sahte belge ele geçirildi.
Etiketler: İstanbul Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Kocaeli'de fabrikada yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz