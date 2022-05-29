Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de fabrikada yangın
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir plastik fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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