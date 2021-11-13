Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri teröristlerce kullandığı belirlenen bir mağara tespit etti.

İmha edilen mağarada yapılan aramada 60 kalaşnikof fişeği, kalaşnikof şarjörü, 18 elektronik devre kartı, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 kilogram patlayıcı madde, el yapımı patlayıcı için zaman ayarlı kol saati, 6 telsiz, 14 pil bloku, 5 gaz maskesi, radyo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.