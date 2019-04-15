Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezi ile Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda teröristlere ait 2 sığınağın imha edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmha edilen sığınaklarda 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 bixi makineli tüfek, 2 bin kalaşnikof mühimmatı, 2 bin 500 bixi mühimmatı, 1 kanas dürbünü, 2 kalaşnikof şarjörü, 2 kanas şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 35 mutfak tüpü, 2 şemsiye, 2 akü, 10 çift mekap ayakkabı, 50 büyük pil, 300 metre halat, 10 battaniye, 2 ocak, 25 soba borusu, 50 kilogram kireç, 2 fırın, 50 diş macunu, 1 radyo, 15 çakmak gazı, 5 kilogram çivi, 7 ekmek sacı, 50 kilogram tuz, 10 litre benzin, 200 metre naylon, 100 metre branda, 100 metre hortum, çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA