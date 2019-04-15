İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 9 Nisan'da PKK'ya yönelik hava destekli gerçekleştirilen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Çalışmada etkisiz hale getirilen teröristlerce kullanılan mağara tespit edildi. Mağarada teröristlere ait kıyafetler ile çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
Mağara ve yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.
Eruh kırsalında 9 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Kaynak: AA