Türkiye
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
15 Nisan 2019 Pazartesi 15:33 - Son Güncelleme 15 Nisan 2019 Pazartesi 15:33
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen zırhlı araç ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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