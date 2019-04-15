Güvenlik güçleri, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Düzenlenen her operasyonda, uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe indiriliyor.

Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede sayısız operasyonlara imza attı ancak Cumhuriyet tarihine damga vuran en önemli operasyon Kısmetim-1 ve Lucky-S gemilerine düzenlenen oldu.

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonları:

Kısmetim-1 ve Lucky-S

1992-1993 yıllarında Türkiye, ABD ile birlikte “Kısmetim-1" ve "Lucky-S” gemilerine Akdeniz sularında ortak operasyon düzenledi. Yaklaşık 18 ton esrarın bulunduğu 2 gemiden Kısmetim-1, yakalanacağını anlayan gemi personeli tarafından 3,5 ton esrarla birlikte batırıldı.

Lucky-S ise, geri kalan 14 ton esrarla birlikte ele geçirildi. Başarıyla düzenlenen operasyonla gemideki esrar tırla İstanbul'a götürüldü.

Uluslararası sulardaki ilk operasyon: Albatros Harekatı

6 Ocak 2016’da Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarihi bir başarıya imza atarak, uluslararası sulardaki ilk uyuşturucu operasyonunu düzenledi. 1993 yılındaki büyük operasyondan sonraki en kapsamlı uyuşturucu operasyonu olarak tarihe geçen Albatros Harekatı’nda ekipler, yaklaşık 5 saat boyunca gemiye basınçlı suyla müdahale etti.

Bolivya bandıralı "Joudi" isimli gemide 13 ton toz esrar ele geçirildi.

Birlik Operasyonu

Türkiye, 2016'daki operasyon sonrası uluslararası sulardaki ikinci büyük operasyonunu, 15 Nisan’da yine Akdeniz açıklarında gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaklaşık 4 aylık takibi sonrasında Pervin Oğulları isimli gemiye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonları listesine adını yazdıran Birlik Operasyonu'nda 5 ton esrar ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

Hatay'daki 2 ayrı operasyon: 1 ton 831 kilo hap

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da yaptığı 2 ayrı operasyonda 10 milyon 926 bin adet yani yaklaşık 1 ton 831 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi.

18 Kasım 2015'te Suriye'de üretilerek Türkiye üzerinden Körfez ülkelerine sevk edilmesi planlanan sevkiyatta, bin 300 yağ filtresi içine gizlenmiş 7 milyon 326 bin hap yakalandı.

O operasyondan bir gün sonra, 19 Kasım’da da Hatay'daki bir depoya baskın düzenlendi. Paketlenmiş ve satışa hazır halde 3 milyon 600 bin hap bulundu.

Erzurum'da ilk kez "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı"

27 Ocak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez "tek operasyonda yakalanan eroin miktarı" ile tarihe geçti.

Erzurum’da ekipler, İran’dan yurda girip İstanbul’a gitmesi planlanan tırda yaptığı aramada, mermer taşlar arasına gizlenen 25 bin 834 parça halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirdi.





Süveyş Kanalı açıklarında eroin operasyonu

7 Haziran 2016’da Süveyş Kanalı açıklarında İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle “Commander Tide” isimli Kongo bandıralı gemiye ortak baskın düzenlendi.

Uluslararası sulardaki operasyonda 1 ton 71 kilo eroin bulundu.